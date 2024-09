'Ele era um fantasma': famosos contam detalhes de fetiches exóticos

Sabia que o ator Robert Pattinson, 38, sente prazer por axilas? Pelo menos foi o que a ex-namorada do artista, a atriz Kristen Stewart, revelou. Conforme a famosa, Pattinson amava "lamber as minhas axilas".

"Ele adora lamber minhas axilas. Não tenho essa obsessão por lavar até sair o cheiro. É o cheiro de uma pessoa que o atrai", confessou Kristen, em entrevista à Activa, em 2012.

"Peguei a faca e cortei"

Angelina Jolie Imagem: Instagram

Angelina Jolie, 49, relatou ter vivido uma experiência bem excêntrica no sexo com um ex-namorado. À OK! Magazine, Jolie explicou que ela e seu parceiro resolveram "intensificar a relação" e cortaram um ao outro com uma faca.

"Houve um momento em que queríamos nos sentir mais próximos, queríamos intensificar a relação. Certa vez, eu peguei a faca e o cortei, e ele fez o mesmo comigo", disse. "O sexo e os sentimentos que sentíamos não pareciam suficiente. Eu não era mais uma garotinha...Quando percebi, estávamos jorrando sangue", completou.