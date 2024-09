Mateus Solano explica polêmica após cobrar Globo por reprise: 'Não é crime'

Mateus Solano, 43, negou que tenha "brigado" com a Globo após cobrar publicamente pagamento pela reprise de novela no Canal Viva, que ele reitera ser um direito de todos os artistas que têm seus trabalhados reexibidos na TV.

O que aconteceu

Solano explicou que "sempre cutucou" a emissora para ser pago por seu direito de imagem quando alguma novela em que atuou é reexibida. "Há muitos anos venho dando umas cutucadinhas no perfil de um, no perfil de outro, dizendo: 'Ah que legal que vocês estão reproduzindo, quanto será que a gente vai ganhar? Uma coisa assim", declarou durante participação no podcast Inteligência Ltda.

Ator destacou que, "historicamente, as emissoras jogam de forma muito esperta" com o direito de imagem dos artistas, mas negou que tenha rompido laços com a Globo. "Como ia ter uma reprodução [da novela 'Viver a Vida', 2009] e era eu fazendo dois personagens, [e eu questionei] aí ficou minha cara lá na frente, como se fosse uma luta minha. Me ligaram perguntando se eu estava brigando com a Globo e eu falei: 'não, pelo amor de Deus'."