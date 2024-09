Esposa de Leonardo celebra chegada de José Leonardo: 'Amor de avó'

Poliana Rocha, 47, visitou na manhã desta segunda-feira (9) o neto mais novo, José Leonardo. O terceiro filho de Virgínia Fonseca, 25, e Zé Felipe, 26, nasceu no último domingo (8), em uma maternidade particular de Goiânia (GO).

O que aconteceu

A esposa de Leonardo, 61, celebrou a chegada do bebê com um post nas redes sociais. "Amor de vó", escreveu ela nos stories de seu Instagram, na legenda de um vídeo de poucos segundos com o rosto do pequeno.

Poliana compartilhou também um álbum com fotos dos 'bastidores' do nascimento da criança. "Ele nasceu ontem e trouxe mais vida para nossa família! Que o José Leonardo cresça cercado de amor, carinho e muitas bênçãos, e que sua vida seja tão especial quanto o amor que já sentimos por ele. Te amo, meu príncipe", legendou a loira.