'Davi dar pix para seguidores pode ser estratégia para marca', diz Bárbara

"Será que oferecer dinheiro tem haver com perder o engajamento na internet?", se questiona Bárbara. Ela relembra que desde a saída do reality show, Davi se manteve no auge na mídia e com o público, sempre muito comentado por suas atitudes e prova pela primeira vez a perda dos holofotes.

Tem um lado negativo que quanto menos fala, menos monetiza, menos engaja.

Dieguinho explica que o algoritmo entende que o perfil de Davi tem mais relevância devido a quantidade de respostas e reações os seguidores dão na postagem do influencer e, desta forma, aumenta a distribuição de seus conteúdos para mais pessoas. "É uma troca: você digita 'amém', 10 pessoas vão ganhar 50 reais e com essa entrega maior vem a publicidade que ele vai colocar, as pessoas clicam e gera um ciclo."

Saryne concorda e lembra o quanto essas métricas de redes sociais são importantes para publicidades. "Não basta ter um milhão de seguidores, mas o engajamento, o que precifica também o seu trabalho."