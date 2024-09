Leonardo exibe 1ª foto do rosto do neto e comemora nascimento com whisky

Nasceu José Leonardo, terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe. O avô Leonardo comemorou mostrando a primeira foto do rosto do neto.

O que aconteceu

O cantor fez uma postagem no Instagram com duas fotos. "Seja bem-vindo José Leonardo. Deus abençoe seus caminhos, vovô te ama. Parabéns Zé Felipe e Virginia", escreveu ele na legenda.

Na primeira imagem, Leonardo posa ao lado do filho e com o neto no colo. Essa é a primeira foto do rosto do bebê, anteriormente Virginia postou uma imagem apenas da mão da criança.