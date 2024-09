Nasce José Leonardo: relembre nascimento das filhas de Virginia e Zé Felipe

José Leonardo nasceu neste domingo, dia 8 de setembro, às 17 horas, em Goiânia. Filho de Virginia e Zé Felipe, o casal está junto há quatro anos e já tem Maria Alice e Maria Flor.

Maria Alice nasceu em 2021

30 de maio de 2021. A primogênita do casal nasceu de uma cesariana no mesmo ano do casamento dos pais. Assim como nas outras gestações, toda a expectativa do casal foi acompanhada pelos fãs via redes sociais. A primeira foto de Maria Alice foi postada dois dias após o parto, com a mãe beijando sua cabeça.