Novela envolvendo polêmica com Maitê Proença é reprisada pela 1ª vez

No passado, Fernanda largou o noivo Rubinho (Luis Melo) na porta da igreja, na fictícia cidade de Porto do Céu, e casou-se com Miguel (Victor Fasano), a quem também abandonou quando o filho, Pedro (Thierry Figueira), tinha um ano de idade, para fugir com o irmão do marido, Mauro (Miguel Falabella). Ao flagrá-lo com a amante, Heloisa (Maitê Proença), ela se desespera e tenta matá-lo, mas acaba vitimando um outro homem. A protagonista é presa e recebe pena de 13 anos de reclusão.

Vivi foi criada em um orfanato em São Paulo, onde cresceu sem fazer amigos ou formar uma família. Trabalhando como voluntária em um hospital, durante o dia, e como garçonete, à noite, ela se mete numa enrascada junto com a amiga Margô (Rosi Campos), ela acaba presa e condenada por um assalto que não cometeu.

Ao se conhecerem na cela, as duas se espantam com a semelhança física entre elas. Porém, a convivência entre as sósias é curta, já que, um dia antes de ser solta, Fernanda sofre um derrame.

Mauro e Heloisa, os vilões da novela, revoltados com o estado de saúde de Fernanda, pois queriam usá-la para tirar dinheiro da família, armam um novo plano. Eles preparam Vivi para assumir o lugar da outra.

Com lentes de contato e um novo penteado, Vivi fica idêntica à sua companheira de cela. Então, ela passa a viver a vida da outra e precisa enfrentar as mágoas que Fernanda cultivou no passado.