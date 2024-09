Alexandra quase morre do coração ao descobrir segredo através de espírito

Disposto a revelar os crimes cometidos por Débora e sua filha, Guto irá usar Alexandra em sua missão. Ele tentará se comunicar com a médium, que a princípio fica bem perturbada com a presença do espírito.

Em certo momento da trama, a esposa de Eduardo (Ângelo Antônio) conseguirá ouvir a confissão de Guto. Ele revela para ela todos os podres de sua ex-amante.

Durante seu tratamento, Alexandra revela tudo que ouviu para Julian (Felipe Camargo). Com isso, ela será uma das responsáveis por ajudar a desmascarar Cristina.

A reprise de "Alma Gêmea", novela de 2005, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.