Cenário de 'Vale Tudo', pousada em Paraty é de José Roberto Marinho; veja

Em datas especiais, as diárias podem chegar a R$ 7 mil em uma suíte de dois andares e 180 m². A pousada ainda tem outros imóveis para hospedagem na região. A estadia em uma casa no Saco do Mamanguá, com espaço para quatro pessoas, pode chegar a R$ 12.370 por diária. Para maio deste ano, a diária mais barata, na categoria mais básica, custa R$ 1.905.

José Roberto Marinho é dono da Zhouse, que administra, entre outros negócios, hotéis de luxo no Brasil. José Roberto é dono da Pousada Tutabel, em Trancoso (BA), e da Pousada Trijunção (BA), além de ser sócio das marcas AMMA Chocolates e Juçaí.

Veja fotos da Pousada Literária de Paraty:

A Pousada Literária de Paraty, de José Roberto Marinho, foi cenário de 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação

