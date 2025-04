'Garota do Momento': Celeste tem sangramento terrível no início da gravidez

No capítulo de segunda-feira (21), da novela "Garota do Momento" (Globo), Juliano expulsa Basílio da empresa, e Zélia o questiona sobre a autenticidade de sua certidão de casamento com Maristela.

Ulisses procura Glorinha. Maristela descobre que Basílio forjou o casamento com ela. Bia tenta retomar sua amizade com Celeste e Eugênia.

Basílio explica seu plano contra os Alencar para Clarice e Beatriz. Raimundo e Beto desconfiam do comportamento de Celeste.