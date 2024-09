Mel Maia revela 'crush inalcançável' em ex-ator da Globo; saiba quem

Mel Maia, 20, revelou que tinha crush no ator Wagner Santisteban, 41, que integrou o elenco do seriado "Sandy e Junior", da TV Globo.

O que aconteceu

Maia expôs seu crush por Santisteban durante passeio pela ilha de Fernando de Noronha. Na ocasião, a atriz estava acompanhada pelo namorado, o surfista português João Maria Pereira, quando encontrou o ex-ator da Globo.

Atriz brincou que seu interesse por Wagner era algo "inalcançável". "Gente, é muito bizarro. Estou aqui com o Wagner, meu parceiro, ator, e, quando eu era mais nova, eu tinha um crush nele. Tipo, meu crush inalcançável, e hoje estou aqui sentada na mesa com ele e com meu boy", declarou em vídeo nos stories de seu perfil no Instagram.