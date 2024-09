Morte de Sergio Mendes repercute na imprensa internacional: 'Lenda'

A morte de Sergio Mendes teve uma grande repercussão na imprensa internacional. O músico e ícone da MPB faleceu nesta sexta-feira (06), aos 83 anos.

O que aconteceu

Jornais, revistas e emissoras do mundo todo noticiaram a morte do músico que ficou conhecido com o hit "Mas Que Nada", de Jorge Ben Jor. A mídia global destacou a importância de Sergio para a música brasileira e seu legado em levar a identidade nacional para o mundo.

O The New York Times foi um dos grandes veículos a tratar do assunto. "[Mendes] trouxe os ritmos brasileiros para as paradas musicais dos Estados Unidos", disse o jornal americano.