Deolane será solta nesta sexta? Advogado explica situação de habeas corpus

Advogado, inclusive, pediu aos fãs de Deolane que não acampem em frente ao presídio para não prejudicar a decisão da Justiça. "Essa euforia, essas inverdade que estão dizendo, entendo a angústia de todo mundo, mas isso só atrapalha. Todas as pessoas estão bem, ninguém tem nada a dever, essa operação será totalmente esmiuçada e demonstrada a legalidade de tudo que está posto no momento certo. A Doutora Deolane e o Grupo Esportes da Sorte confiam na Justiça e vão esperar o momento oportuno e a decisão do desembargador competente sem afobamento, sem desespero. Ela está bem e confiante."

Splash confirmou a declaração do advogado em contato com o Tribunal de Justiça de Pernambuco e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização. "Ela permanece na unidade prisional. Até o momento, não chegou alvará de soltura", diz o comunicado enviado à reportagem.

Família Bezerra entrou com o segundo pedido de habeas corpus pela liberação de Deolane Bezerra e a mãe, Solange Bezerra — o primeiro foi negado. Também houve um solicitação de revogação da prisão preventita que está sob análise da Justiça.

A influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa durante uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A empresária foi encaminhada para o Depatri (Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais), em Afogados, na zona oeste de Recife.

A polícia informou que a investigação tem como alvo uma organização criminosa, voltada a jogos ilegais. "As várias células da organização criminosa também operavam nas bets, mas o crime de origem diz respeito a jogos que não são autorizados pela legislação brasileira. As bets eram usadas na lavagem do dinheiro oriundo desse ramo ilegal de jogos", disse o delegado responsável em coletiva de imprensa.

No mesmo dia, Deolane publicou uma carta de próprio punho, em que se defendeu. "Estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei crimes", escreveu.