Dantinhas: 'É um problema Camila Moura e Buda serem aliados na Fazenda'

Na quinta-feira (5), Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda", soltou uma dica que fez o público especular sobre a presença de Camila Moura, ex de Lucas Buda, no elenco da próxima edição.

Uma peoa que há pouquíssimo tempo trabalhava na educação e trocou a área para ser uma digital influencer e ela está bem sucedida nisso", falou o diretor em um programa televisivo.

Bárba Saryne comenta que um nome óbvio para a dica foi Camila, que realmente era professora e depois do término com o ex-BBB passou a ser influenciadora. "Camila participou indiretamente nesse Big Brother e é uma das mais bem-sucedidas do programa."