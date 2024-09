Allan Souza Lima vive sedutor em 'Mania de Você': 'É um cafuçu'

Eu e a Mari éramos parceiros, mas não gravamos juntos ali. Em alguns momentos, ela aparecia no meu núcleo, mas a gente não teve nenhum encontro. Nos encontramos de fato agora em 'Mania de Você'. Esse encontro foi maravilhoso. Eu não canso de dizer assim, é muito legal, é muito gostoso encontrar uma parceira de cena que gosta de jogar, que não gosta do cômodo.

Allan Souza Lima

Guga (Allan Souza Lima), Ísis (Mariana Ximenes) e Henrique (Antonio Saboia) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Os amantes Ísis e Guga prometem cenas quentes na novela. "A relação desses personagens, desse casal por si só já é explosiva, a gente apostou nisso. O que eu posso falar, é que apostamos nesse relacionamento entre eles, nessa química, nessa briga de gato e rato. Então, espero que o público goste e curta".

Além disso, Guga também terá um caso com Leidi. "Com a Leidi, a Thalita [Carauta], nós fizemos uma cena muito rápida, não nos conhecíamos, a gente se conheceu numa única cena, e esta única cena já foi incrível. Eu gostaria de poder ter tido a oportunidade de trabalhar mais com ela, quem sabe em breve".

Allan repete a parceria com o autor João Emanuel Carneiro, com quem já trabalhou na novela "A Regra do Jogo", em 2015. "Ele é um gênio, sabe executar com muita mestria as sombras dos personagens e colocar da melhor maneira todas as boas ideias no papel. Ele consegue criar o silêncio de forma escrita dentro desse personagem. Ele sabe trabalhar o emocional dos personagens de uma maneira primorosa".

Na vida pessoal, Allan é só elogios ao seu relacionamento e à troca com a namorada Rafa Kalimann. "Nossa relação é construída com muita troca, parceria e conversa, em todas as esferas da vida, profissionalmente não seria diferente. Todo mundo tem suas experiências, eu acho que nós, como atores, vendemos experiências de vida e trazemos tudo o que vemos dela para os nossos trabalhos, para os nossos personagens. Sou feliz em ter ao meu lado uma pessoa que também ama buscar cada vez mais autoconhecimento e tenha tanto interesse pela alma humana, o que ela tem a dizer sempre contribui muito, em tudo. Nosso lado existencial é fundamental para o nosso trabalho artístico".