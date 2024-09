Globo lança trailer de 'Volta por Cima' durante última semana de 'Renascer'

Na noite de quarta-feira (4), a Globo exibiu o primeiro trailer de "Volta por Cima", sua próxima novela das sete.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O vídeo foi exibido durante o intervalo do capítulo da última semana de "Renascer". "Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Acelera aí, piloto! Dia 30 de setembro, estreia a sua nova novela das 7! No corre de cada dia, quem vai dar a volta por cima?", escreveu a Globo em seu perfil no Instagram.