Leão: Show é boa ideia, mas não vai resolver problema de Marcos Oliveira

Leão Lobo repercutiu o apoio financeiro prestado por Martina Oliveira, 21, a Marcos Oliveira, 68. A modelo, conhecida como 'Beiçola da Privacy', pagou a dívida dos aluguéis atrasados do ator, evitando assim seu despejo do imóvel em que vive.

Leão pensa que Marcos deveria buscar um acordo com o Retiro dos Artistas para se mudar para lá com seus cães. "Não entendi ainda por que ele não respondeu ao Retiro dos Artistas. Eles poderiam dar um jeito de ele levar suas cadelas para lá, e iria dar um jeito na vida dele definitivamente", ponderou o jornalista, no Splash Show.

Ele entende que seria uma forma de sanar de vez os problemas de moradia do ator. "O show [que Marcos está planejando estrelar] pode ajudar e tal, mas não sei se vai resolver a vida dele, até porque a temporada acaba e tudo o mais. Por que não ir para o Retiro? Por que nem sequer respondeu ao Retiro?"