Gusttavo Lima comemora aniversário a bordo de iate de quase R$ 1 bilhão

Gusttavo Lima está completando 35 anos nesta terça (3) e escolheu o superiate de luxo Project X para comemorar o aniversário ao lado de Andressa Suita, em Mykonos, na Grécia.

O que aconteceu

O sertanejo e a esposa Andressa Suita publicaram algumas fotos a bordo do iate, que tem diárias a partir de US$ 200 mil, o equivalente a R$ 1,2 milhão, segundo o site Yacht Charter Fleet. Para compra, a embarcação pode ser vendida a partir de US$ 160 milhões, o equivalente a mais de R$ 993 milhões pela cotação atual, ou seja, chegando a quase R$ 1 bilhão.

Com 88 metros de comprimento, o iate conta com decks em cascata, um grande deck aberto de popa com piscina e uma estrutura única em forma de 'X' no meio da embarcação. O iate também conta com uma piscina com paredes de vidro, uma jacuzzi privada, além de uma piscina de spa com vista para o deck e acomoda até dez pessoas.