Gloria e Cleo atuam como mãe e filha pela 1ª vez: 'Nossa relação evoluiu'

Gloria destaca que, como retratado no filme, sempre cabe à mulher decidir entre maternidade e carreira. "Ela sempre precisa fazer uma escolha. E eu, tendo sido atriz desde muito criança, ter filho foi uma escolha para mim. Foi um chamado realmente, algo que eu sentia, com todas as fibras do meu corpo, que eu precisava ser".

A atriz colaborou com o roteiro, em uma das cenas mais emocionantes do longa. "Eu achava importante ter ali, no filme, esse momento de quando você lava os pratos. Tem um monte de louça ali, você não sabe o que é o que. Chega uma hora que você precisa lavar esses pratos. Você precisa separar cada coisa de um prato, né? Porque senão as mágoas, os ressentimentos, as verdades que a gente vai criando na cabeça da gente vão ficando muito grandes".

Aquela cena foi muito especial para mim. Vejo claramente que foi um momento de cura de coisas nossas. A partir daquela filmagem, a gente melhorou muito nossa comunicação. E eu, do meu lado de cá, vejo que com os irmãos [de Cleo], Antônia, Ana, Bento, tudo também ficou melhor. Gloria Pires

Cleo concorda. "Acho que, como qualquer relação de amor, existe conflitos. E, muitas vezes, esses conflitos não são ditos, não são conversados. [São coisas que] precisam de uma resolução, mas ficam sem. Então é uma cena que, para o filme, acho muito importante, mas que foi muito importante para mim pessoalmente também".

Cleo vive uma mãe de três no longa, e diz que sempre sentiu que tinha que ser mãe. "Eu sempre quis ser mãe. Achei que era uma opressão do patriarcado, mas não era. Eu realmente queria. Adoro quando tenho a oportunidade de interpretar uma mãe, ainda mais de três filhos, e a loucura toda que é ser mãe. Toda a responsabilidade, esse papel tão crucial que é ser mãe".

A "vovó ninja" não tem internet, nem uma TV que funcione propriamente. A personagem lembra uma característica de Gloria, que abandonou no WhatsApp em 2021. A artista segue assim, e a filha reclama: [Para falar com ela], tem que lembrar de ver SMS, DM no Instagram ou ligar". "O melhor é ligar. Falar com a pessoa", explica Gloria.