Dayanne Bezerra chora ao chegar a presídio e desabafa: 'Palhaçada'

Momentos antes, assim que desembarcou em Recife, Dayanne fez um desabafo sobre a prisão das familiares. "Uma palhaçada", disse ela.

Daniele falou que Solange "está bem" após ser detida. Ela disse que aguarda a liberdade das duas: "Quem não deve, não teme. Vamos provar a inocência da minha família".

Nas redes sociais, Dayanne também já tinha aparecido com os olhos cheios de lágrimas ao desabafar sobre a situação. "Nós só sairemos de lá com elas. Vocês não conhecem a gente e não sabem do que a gente é capaz", afirmou a advogada.