Adriana Esteves: 'Achei que Amor de Mãe seria minha última novela'

Atriz acredita que "Mania de Você" pode ser sua última novela ou, pelo menos, que deve dar um tempo dos folhetins. No entanto, diz ser uma pessoa que permite mudar de opinião e "não ter a obrigatoriedade da coerência."

Quando eu fiz 'Amor de Mãe', achei que ia parar de fazer novelas e que seria a minha última. Aí, veio a dor e a tristeza de uma pandemia na vida de todos nós. Fiquei com tanta vontade de trabalhar. Entendi o quanto o nosso trabalho era muito importante. Tudo o que me deixava feliz era alguém estar produzindo algum conteúdo e eu poder, dentro de casa, levar algum conteúdo para alegrar a gente, melhorar a nossa saúde mental. Falei: 'não vou me aposentar das novelas, vou voltar'.

Adriana Esteves

"Mania de Você"

Adriana Esteves vive Mércia em "Mania de Você", mais uma parceria com o autor João Emanuel Carneiro. A personagem é descrita como fria, neurótica e solitária pela sinopse da novela, escondendo a carência com o escudo de brutalidade e fortaleza. Trabalha há anos na casa de Molina (Rodrigo Lombardi), de quem é amante e com quem tem um filho rejeitado, o Mavi (Chay Suede). Criou a filha de Molina, Luma (Agatha Moreira), como se fosse sua. Além disso, odeia Viola (Gabz) — que se envolve com o namorado de Luma.

Acho que eu só vou conseguir responder a essa pergunta [como definiria Mércia] em 15 de março, quando acabar a novela... Ela é muito misteriosa, tenho dificuldade de entender. É difícil. Tá me dando trabalho.

Adriana Esteves

Adriana diz que nunca se sabe o rumo que as novelas do João Emanuel Carneiro vão tomar, mas ela garante: a trama lembra o ambiente de "The White Lotus", série da HBO que se passa em resorts de luxo. "É em Angra dos Reis, uma novela praiana, meio 'The White Lotus'. Foi uma série que adorei. O João e o Carlos Araujo [diretor] estão trazendo esse 'White Lotus' Angra dos Reis para a gente."