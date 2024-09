Vênus cai para trás ao descobrir segredo das madrastas em 'Família É Tudo'

Nos próximos capítulos da novela "Família É Tudo" (Globo), Vênus (Nathalia Dill) descobre um novo segredo sobre o passado de seu pai através de suas madrastas.

O que vai acontecer

Tudo começa com a neta de Frida (Arlete Salles) procurando Marieta (Cristina Pereira) para contar que Joana (Silvia Rizzo) foi assassinada. A ex-babá fica preocupada com as novas suspeitas e riscos que a primogênita dos Mancini corre.