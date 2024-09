Sula Miranda tem celular furtado em gravação de programa em SP; assista

Sula afirma não ter expectativa de recuperar o item furtado. "Que a imagem dessa pessoa fique aí, e consigam localizar. Ainda que não localizem o celular, que ele seja advertido, punido".

Apesar do furto, a artista celebra o prejuízo mínimo, já que o aparelho não continha acesso aos seus dados bancários. "Agora que eu consegui fazer um boletim de ocorrência. Não é um celular que carrego com as minhas contas bancárias. Só tem um banco que eu quase não uso, mas tem todas as minhas informações, meus documentos."