Nora de César Filho expõe acordo para manter casamento mesmo com traição

Julia Vieira, 20, que é casada com Luigi César, 20, o caçula do apresentador César Filho, revelou que tem um acordo com o marido para manter a relação, mesmo se houver traição.

O que aconteceu

Vieira abordou o assunto ao responder o questionamento de um seguidor se perdoaria traição. "Para mim, perdoar não é uma opção. Perdoar é uma necessidade. Eu sempre, em qualquer coisa que o Luigi ou qualquer outra pessoa venha fazer comigo, vou perdoar. A questão seria se eu vou permanecer com a pessoa que me traiu. Sendo o Luigi, especificamente o meu marido, sim, perdoaria a traição e continuaria com ele e ele comigo", declarou.

Influenciadora expôs espécie de acordo firmado com Luigi no início do namoro, de que eles permaneceriam juntos "mesmo que acontecesse uma traição". "Essa é a nossa opinião e não estou falando para você fazer igual. Porém, o que a gente acredita e faria é isso", destacou.