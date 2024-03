De lixo acumulado à falta de hotéis, Belém tem desafios antes da COP30

O Poder360 publicou uma reportagem afirmando que a estatal Itaipu Nacional, que administra a usina hidrelétrica de mesmo nome, na fronteira do Brasil com o Paraguai, ainda pretende colocar R$ 1 bilhão na infraestrutura da capital paraense. O dinheiro seria repassado como parte do programa de compensação de impactos ambientais da empresa.

Em janeiro, a prefeitura de Belém ouviu do governo federal que receberá também mais de R$ 60 milhões para reformar o histórico complexo do Ver-o-Peso, principal cartão-postal de Belém, às margens do Rio Guamá.

Um filme que se repete?

Apesar da abundância de recursos, poucas obras estão em andamento. Entre as mais adiantadas, está a do Parque da Cidade. O Porto Futuro II também deve ser entregue dentro do prazo, mas os grandes canais que cortam Belém seguem intocados - em janeiro, muitos deles transbordaram com as chuvas dessa época do ano e deixaram moradores desabrigados -, enquanto o BRT ainda patina. Há muita preocupação também com a capacidade de Belém receber tanta gente de uma única vez e mesmo com dilemas antigos, como a violência na região central.

Para as entidades sociais, a crítica mais aguda está na percepção de que, fora do âmbito da COP, todas as mudanças sejam apenas superficiais. "Já vimos isso acontecer no Fórum Econômico Mundial. Os resultados posteriores foram muito pequenos perto do investimento feito à época, sem contar as coisas que ficaram inacabadas", prossegue Ivan Costa, do OSB, lembrando do último evento de caráter global que a capital paraense recebeu, em 2009. À época, 135 mil pessoas circularam pela cidade ao longo de uma semana, segundo os organizadores. Relatórios apontam que foram investidos, na época, R$ 143 milhões (R$ 334 milhões em valores corrigidos).

Periferia fora da zona de investimentos

Já é um consenso que o fluxo de investimentos se concentrará em uma pequena área urbana de pouco mais de 30 quilômetros quadrados, entre o centro histórico e o aeroporto internacional, chamado provisoriamente de Polígono COP30. A preparação tem sido feita para que os convidados não saiam desse perímetro. Por isso, poucas mudanças devem acontecer fora dele, dizem os observadores.