'Ainda Estou Aqui' tem data de estreia? Onde assistir ao filme brasileiro?

Reação do público emocionou os atores. O momento em que o elenco é aplaudido após a exibição do filme foi compartilhado pelo ator Kiko Mascarenhas. "Foram 10 minutos de aplausos calorosos ao final da exibição do filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui', no Festival Internacional de Veneza 2024, onde está indicado ao Leão de Ouro", conta.

O filme é a próxima aposta do Brasil para o Oscar. Com "Ainda Estou Aqui", o país pode chegar mais uma vez à premiação, como foi o caso de "Central do Brasil", indicado na cerimônia de 1998.

A data oficial de estreia nos cinemas ainda não foi definida. No entanto, é possível que o filme estreie apenas após a temporada de festivais de filmes, inclusive podendo ser lançado nos cinemas apenas em 2025. "Ainda Estou Aqui" ainda participa do Festival Internacional de Cinema de Toronto e do Festival de Cinema de Nova York.

O filme também deve ser exibido no Globoplay. O longa é uma produção original do serviço de streaming da TV Globo, portanto é provável que chegue ao catálogo simultaneamente ou logo após a exibição nos cinemas nacionais.

* Com informações de reportagens publicadas em 01/09/2024 e 02/09/2024.