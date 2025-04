Carol Dieckmann relembra que mãe teve dependência de álcool em sua infância

Tal experiência serviu para trazer ainda mais realidade a sua nova personagem, em que viverá uma escritora bem-sucedida, mãe de dois filhos, que entra em crise no casamento, se separa e começa afundar. "A vida dela está louca. Não está tá dando conta de nada: do casamento, de entregar livro, os filhos querendo atenção. Enfim... Ela se separa do cara, resolve viver a vida e volta a beber. Aí, não lembra de nada no dia seguinte, aquilo começa e ela vai ao inferno".

Tenho uma visão do que o álcool faz num lugar muito íntimo. De eu ter 10, 11 anos, estar me descobrindo mulher e ver aquela mulher, que era minha super mulher, deitada numa cama, sofrendo por amor, sem conseguir levantar. Eu tinha isso para dar para à personagem. Sou uma criança que já estive no banco de trás e minha mãe bateu com o carro.

Para Carolina Dieckmann, gravar "Descontrole" foi uma forma de curar algumas de suas feridas internas. "Chorei muito e me curei muito. Tive momentos no set em que eu saía e falava: "Caramba, mãe, tô me curando aqui. Tô entendendo uma parada que não tinha como entender mais nova". Me curei não através da palavra, mas do que conseguir acessar dentro".

Foi por causa de sua mãe, que a atriz também demorou para começar a ingerir bebidas alcoólicas. "Uísque eu não podia beber, porque tem o cheiro... Só consegui beber uísque depois que ela morreu [em 2019]. Fica aquela imagem da minha mãe deitada, o copo de uísque e o aroma. Dar um beijo nela e sentir aquele cheiro. Sentia o cheiro e já me dava reflexo no corpo, vontade de chorar. Comecei a beber tarde porque tinha esse medo também: Será que beber significa chegar onde a minha mãe chegou?".