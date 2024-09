'Ainda Estou Aqui' leva público às lágrimas em Festival de Veneza

Com "Ainda Estou Aqui", o Brasil volta a ter grandes chances de chegar no Oscar, o que aconteceu da última vez em 1998, com "Central do Brasil".

O filme conta a história de Maria Lucrécia Eunice Facciolla Paiva, Eunice Paiva, mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva e esposa do deputado e engenheiro Rubens Paiva, morto em 1971 pela ditadura militar.

Rubens Paiva foi levado da casa da família no Leblon, no Rio, para onde nunca mais voltou.