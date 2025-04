Ex-panicat diz que já passou por humilhação: 'Não fico mais com homem liso'

Aline Mineiro, 33, contou sobre seus relacionamentos e afirmou que não fica mais com homens que não tenham uma vida financeira estável.

O que aconteceu

A ex-panicat disse que nunca sustentou um homem, mas já precisou pagar algumas coisas dentro de uma relação. ""Eu não fico mais com homem liso. Eu passei a minha vida inteira..", disse, em entrevista ao podcast Podshape, de Juju Salimeni e o noivo, Diogo Basaglia.