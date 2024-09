Troca de look, show e hotel luxuoso: os detalhes dos 15 anos de Rafa Justus

Rafa Justus usou mais de um look durante a festa. O estilista Samuel Cirnansck foi o responsável pelo vestido rosa exclusivo desenhado para a aniversariante. Na sequência, ela trocou de roupa para aproveitar os shows da noite.

Foram contratados mais de 200 funcionários para o evento. Salão de festas do hotel de luxo paulistano conta com 1.400 metros quadrados.

Os mais de 3 mil doces preparados para a festa foram produzidos pela designer Mariana Junqueira. Ela também foi a responsável pelo bolo de aniversário.

Decoração com tema de rosas foi elaborada por Andrea Guimarães. Ambiente contou com letreiro iluminado com as iniciais da aniversariante e um bolo de 3 andares, decorado com flores. Rosas também estavam presentes nos arranjos das mesas, no teto e nas paredes.