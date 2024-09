Fabiana Justus conta que Rafa pensou em adiar festa de 15 anos

Ela realmente pensou nessa possibilidade, ela é muito especial. Então eu estar lá hoje simboliza muito para nós duas, eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Fabiana Justus

Festa

Rafa realizou sua festa de 15 anos nesta sexta (30). O evento da filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro era um dos mais aguardados.

Durante a festa, Fabiana Justus, 37, apareceu de surpresa. A filha mais velha de Roberto Justus está em tratamento contra leucemia mielóide e compareceu à festa de máscara.

Rafaella chorou ao ver a irmã. As duas deram um abraço emocionado e foram exaltadas pelos outros convidados da festa.

O evento ocorreu no salão do luxuoso hotel JW Marriott, em São Paulo, com cerca de 400 convidados. A festa ainda contou com dois shows, 3 mil docinhos e 200 funcionários.