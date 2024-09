Rafa Justus dança com Roberto Justus e Cesar Tralli em festa de 15 anos

Rafa Justus é filha de Roberto do relacionamento com Ticiane Pinheiro.

Como foi a festa

Rafa realizou sua festa de 15 anos nesta sexta (30). O evento da filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro foi bastante agitado.

Durante a festa, Fabiana Justus, 37, apareceu de surpresa. A filha mais velha de Roberto Justus está em tratamento contra leucemia mieloide e compareceu à festa de máscara.

Rafaella chorou ao ver a irmã. As duas deram um abraço emocionado e foram exaltadas pelos outros convidados da festa.

O evento ocorreu no salão do luxuoso hotel JW Marriott, em São Paulo, com cerca de 400 convidados. A festa ainda contou com dois shows, 3 mil docinhos e 200 funcionários.