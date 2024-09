Fafá de Belém faz vídeo tomando banho e comemora melhora após acidente

Fafá de Belém, 68, postou vídeo no chuveiro para celebrar seu primeiro banho em pé após acidente doméstico.

O que aconteceu

Cantora compartilhou as imagens no Instagram e explicou aos fãs que é para comemorar sua recuperação. "Gente, normalmente eu não faço isso. Mas hoje, é o primeiro dia que eu tomo banho em pé. Depois de partir o pé, primeiro dia que estou em pé no chuveiro. Claro que eu não vou mostrar o resto, porque é para poucos, é muito privado", declarou.

Nos comentários, os fãs de Fafá se mostraram felizes pela recuperação da artista. "Coisa boa te ver feliz", disse uma admiradora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Maravilhosa demais essa mulher", destacou mais uma.