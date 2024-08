Giulia Be sobre família Kennedy: 'São conscientes de seus privilégios'

Giulia Be, 25, contou como é a relação com a família do noivo Conor Kennedy, 30.

O que aconteceu

A cantora admitiu que a família Kennedy é acolhedora. "A dinâmica com a família dele é maravilhosa. Eles são superacolhedores e, desde o primeiro momento, sempre me trataram com muito carinho", declarou à Quem.

Ela pontuou que eles reconhecem seus privilégios e pensam em como retribuir para o mundo. "São conscientes de seus privilégios, ensinados desde cedo que isso significa que devem encontrar maneiras de retribuir ao mundo, seja através de serviço público, trabalho comunitário, ou outras iniciativas sociais", pontuou.