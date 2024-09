Rodrigão passa por cirurgia após tumor, e médico atualiza estado de saúde

Adriana Sant'Anna, 33, atualizou o estado de saúde do marido, o ex-BBB Rodrigão, 36, nesta sexta-feira (30).

O que aconteceu

A influenciadora confirmou que Rodrigão foi submetido a uma cirurgia do aparelho digestivo, que estava programada para quinta-feira (29). O ex-BBB havia sido diagnosticado com um tumor na glândula suprarrenal do lado esquerdo.

Antônio Viana, médico que acompanha o caso de Rodrigão, disse que a operação foi bem-sucedida. "Essa cirurgia já foi realizada com extremo sucesso. O tumor foi completamente retirado", afirmou ele em vídeo publicado no Instagram de Adriana.