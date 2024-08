Dieguinho: Bia deve administrar críticas para não repetir erro de Kalimann

Dieguinho, por sua vez, entende que o maior desafio de Bia será lidar com as críticas que inevitavelmente receberá. "Ela vai sofrer críticas, como tem sofrido a Rafa Kalimann, mas precisará saber digeri-las. Se a Rafa tem esse estigma de não ser uma boa atriz, é pela maneira como responde às críticas. Ela parece se importar mais com as críticas que com os elogios [que recebe]. Talvez, se as tivesse ignorado, não teria a fama que tem. Resta ver como a Beatriz vai gerenciar isso."

Família deveria transformar casa em museu de Silvio Santos

Dieguinho Schueng e João Márcio discutiram os possíveis futuros da mansão na qual Silvio Santos viveu ao lado da família até o fim de sua vida. A propriedade se localiza no bairro do Morumbi, em São Paulo (SP), e é avaliada em R$ 15 milhões.

João Márcio vislumbra um destino dos mais interessantes para o local: transformar-se em um museu em homenagem ao Homem do Baú. "Por que não transformam a casa dele em um museu? Ou talvez um acervo? Alguma coisa que possa se tornar aberta ao público? Obviamente a família vai querer o dinheiro pela casa - mas nós, que somos fãs, queremos saber como ele vivia."