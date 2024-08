Davi Brito sobre desistência de compra de Porsche: 'Desejo momentâneo'

Davi Brito, por meio de sua assessoria, se manifestou sobre a desistência da compra de um carro de luxo.

O que aconteceu

A assessoria do campeão do BBB explicou que ele fez a compra por impulso. "Inicialmente, a compra foi realizada por impulso, motivada por um desejo momentâneo. No entanto, após uma análise mais cuidadosa, Davi Brito optou por declinar da aquisição", diz a nota publicada nas redes sociais.

A transação se deu de forma correta, segundo a nota. "É importante destacar que todo o processo foi conduzido com transparência e diálogo entre todas as partes envolvidas, culminando na decisão de não prosseguir com a compra."