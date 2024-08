Preta Gil comenta estado emocional após retomar tratamento contra o câncer

Em resposta a um seguidor, Preta contou sua experiência usando touca de resfriamento para reduzir a queda de cabelo na quimioterapia. "Esse é um assunto que tem que conversar com seu médico. A touca funciona, dependendo da quimioterapia que você vai fazer. Eu não perdi cabelo em tufos, na primeira, perdi no volume, tem gente que se adapta a touca, tem gente que não. Mas perda de cabelo no meio do processo todo é o de menos, de verdade. Se tiver que cair, vai cair. Você vai dar seu jeito, vai colocar seus lenços maravilhosos, peruca. Eu coloquei aplique depois que tirei que disfarçou bastante a queda", reflete.

A artista garante que está bem emocionalmente, o que ajuda em seu tratamento. "Existem medicamentos diferentes que vou tomar. Mas o mais importante é meu estado emocional e físico que hoje é muito melhor que ano passado. Espero enfrentar esses seis ciclos de quimioterapia com mais disposição. Não parar de me exercitar, me alimentar bem e a cabeça ficar boa", conclui.

O câncer voltou em quatro lugares diferentes: dois lifonodos, um no peritônio e outro nódulo no ureter.