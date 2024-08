Aguinaldo Silva expõe 'punição' para atriz que reclamou do excesso de cenas

Aguinaldo Silva, 81, revelou que já "puniu" uma atriz que ligou para reclamar do excesso de cenas de sua personagem.

O que aconteceu

Silva não revelou o nome da atriz, mas contou que a artista telefonou a ele para dizer que não estava conseguindo decorar tanto texto. "Já aconteceu comigo, uma atriz que ligou para mim no domingo à noite [reclamando]: 'Eu tenho 80 cenas para gravar, estou parecendo esponja, tão encharcada que não consigo absorver [o texto], me dá uma folga'. Uma coisa bem melodramática e eu falei 'tá bom'", declarou no podcast Os Nagle.

O autor explicou que passou a escrever menos cenas para a atriz, que voltou a ligar, desta vez para se queixar das poucas falas. "Fiquei duas semanas escrevendo umas ceninhas para ela, mas não muitas. Depois de duas semanas, ela liga para mim dizendo: 'Vem cá, você tem alguma coisa contra mim? Você não está escrevendo mais minhas cenas'. Ela reclama que tem muita, depois reclama porque tem pouca."