Aguinaldo Silva diz que foi demitido da Globo na virada de ano: 'Trauma'

Aguinaldo Silva, 81, afirmou não guardar mágoas da Globo por sua demissão em 2020, mas admitiu que a rescisão contratual foi "traumática".

O que aconteceu

Silva explicou que não ficou surpreso com a notícia e creditou a demissão a "uma série de tensões" com poderosos da empresa. "Eu não fiquei magoado com a Globo. Fiquei 41 anos lá, tive uma vida maravilhosa, sempre me pagaram muito bem, meu trabalho foi sempre valorizado. O que aconteceu foi um incidente com pessoas, e não com a empresa", declarou durante participação no podcast Os Nagle.

O autor contou que foi informado da demissão no dia 1º de janeiro de 2020 e seu contrato chegaria ao fim em fevereiro daquele ano. "Foi muito traumático realmente porque me deram a notícia no dia 1º de janeiro. Às 9h, me liga um funcionário subalterno, eu achei que aquilo era um trote, e eu ainda estava meio de pileque do Réveillon. Foi uma coisa não da emissora, mas de alguém."