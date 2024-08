Tony Ramos revela problema de saúde que causou hematoma intracraniano

Tony Ramos, 76, revelou que descobriu que o vírus Epstein-Barr foi o que causou seu hematoma intracraniano

O que aconteceu

Após realizar duas cirurgias por conta de um hematoma intracraniano, o ator descobriu que a causa foi o vírus Epstein-Barr. "Não bati, não quebrei, não houve nada. Tive uma extração de líquor da espinha e por ali faz uma cultura e chegaram a uma conclusão que eu tinha o vírus Epstein-Barr, que todos nós temos no corpo, é o que causa a catapora, mononucleose. Eu devia estar com a imunidade muito baixa e o Epstein-Barr despertou, se aproveitou", disse ele durante o "Mais Você" desta terça-feira (27).

O artista comentou sobre o momento em que sua esposa, Lidiane, o encontrou desacordado na cama e que não se lembra do ocorrido. "Quando ela (Lidiane) entra, ela me vê desfalecido, com o corpo pendendo na cama. Ela ligou para minha clínica geral por vídeo e disse que estava acontecendo alguma coisa comigo. Ela me mostrou para a médica, que mandou uma ambulância".