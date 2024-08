Zambelli, concurso na TV: Quem é ex-Globo que comanda comunicação de Marçal

A atriz Luma Vidal, conhecida por participações em novelas da Globo, é a responsável pela assessoria de comunicação de Pablo Marçal (PRTB), candidato à Prefeitura de São Paulo. A artista conheceu o coach há três anos por meio das redes sociais.

Quem é a atriz

Ela começou a carreira ainda na infância, quando entrou no curso Oficinato em Montes Claros (MG). Tempos depois, Luma foi convidada a integrar o grupo do diretor Aldo Pereira. O primeiro espetáculo foi "Precisa-se de um Caixão", aos 10 anos de idade. A atriz estudou na escola de atores Wolf Maya, em São Paulo, e no Studio Beto Silveira.

Ela chegou a participar do concurso "A Nova das Oito" (Caldeirão do Huck), em 2006, mas não levou o primeiro lugar. A competição escolheu uma atriz para integrar a novela "Páginas da Vida" (Globo). Foi convidada para ser do Ballet do Faustão e participou de oficinas de atuação no canal da família Marinho.