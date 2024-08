Após fugir da prisão, Guto empurra Cristina da escada em 'Alma Gêmea'

Com a ajuda de Xavier (Luciano Vianna), que fica do lado de fora da casa para avisar caso alguém se aproxime, Guto, ao vasculhar o quarto de Cristina, encontra, finalmente, as joias de Luna. Radiante com a descoberta, ao chegar na escada, para sua surpresa, dá de cara com a esposa de Rafael.

A loira tenta dissuadir o comparsa, mas ele não cai na conversa da vilã. Cristina tenta impedir Guto lembrando que aquelas joias ligam ele ao assassinato de Luna.

A esposa de Rafael revela ao vilão que Serena (Priscila Fantin) é a reencarnação de Luna e, por isso, sabe que ele foi o responsável pela morte da bailarina. Ao sentir que não conseguiu convencer Guto, Cristina tenta seduzi-lo, mas ele a afasta.

Com o empurrão, Cristina cai da escada. Rafael, Zulmira (Carla Daniel), Eurico (Ernesto Piccolo) e Ivan (Thiago Luciano), ao ouvirem o barulho, correm para verificar o que aconteceu e se deparam com Cristina caída no chão.

Guto aproveita para sair pelos fundos da casa. Rafael, ao notar que ainda há alguém no local, vai atrás do invasor e reconhece o criminoso, que consegue fugir levando um dos carros do botânico.

Rafael, com a ajuda de Ivan, inicia uma perseguição de carro para pegar Guto, mas o vilão consegue fugir. Ao voltar para casa, o protagonista encontra Cristina sob os cuidados de Eduardo (Ângelo Antônio) e descobre que, em função da queda, a esposa deverá ser levada ao hospital para fazer exames mais detalhados.