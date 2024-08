Após cirurgias, Tony Ramos comemora aniversário de 76 anos e se emociona

Tony Ramos, 75, recebeu uma homenagem em seu aniversário no último domingo (25), no Teatro Casa Grande, no Leblon, Zona Sul do Rio.

O que aconteceu

O ator, que estrela a peça "O que só sabemos juntos", com a atriz Denise Fraga, recebeu uma homenagem após o espetáculo. Ele se emocionou ao receber um bolo, que estava escrito "Toninho", apelido pelo qual a mãe o chamava.

O momento foi registrado pela atriz Claudia Abreu, que também assistiu à apresentação e fez questão de homenagear o amigo. "Que noite linda e emocionante! E ainda tive a sorte de assistir 'O que só sabemos juntos' no aniversário do Tony. O teatro é mesmo o lugar dos melhores encontros, seja no palco ou na plateia."