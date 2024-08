'Quem quer dinheiro?': saiba quem era responsável pelos aviõezinhos do SBT

Os aviõezinhos voavam alto. Em entrevista concedida ao Extra em 2013, ele contou: "Quando Silvio criou a brincadeira, eu fazia os aviõezinhos sozinho. Hoje, um funcionário me ajuda. Ele dobra, e eu selo com durex. Fico de olho. Se for malfeito, abre ao ser arremessado. Mas, se é bem-feito, voa tanto que fica preso em partes altas do cenário".

Seu Assis não faz mais parte da equipe de funcionários do SBT. Hoje, o profissional tem 93 anos e está aposentado. Ele, que foi diagnosticado com Mal de Alzheimer, se afastou do SBT por motivos de saúde. Seu Assis deixou de confeccionar os aviõezinhos em 2014.