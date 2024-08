Seo In-guk, astro sul-coreano, conversa com Splash sobre sucesso no Brasil

In-guk comenta que para ele o roteiro é sempre o mais importante em qualquer trabalho que ele escolhe fazer. "Além do roteiro, o que me influencia a dar o meu melhor e entrar no clima do papel são as conversas que eu tenho com diretores e produtores.". Ele respeita muito todas as etapas de um projeto. "Depois do fan meeting no Brasil, vou lançar um disco japonês no dia 31 de agosto e farei um novo drama antes do ano acabar. Os fãs vão me ver bastante esse ano, espero que eles fiquem felizes", completa sorrindo.

O ator e cantor finaliza a conversa dizendo que sabia que o Brasil é um país que ama e consome muito k-dramas e por isso ele sentiu uma pressão enorme ao fazer seu show por aqui. "Estou com um pouco de medo pela grande responsabilidade que eu tenho com meus fãs, quero sempre entregar o melhor trabalho possível, mas ao mesmo tempo estou feliz de estar aqui e poder conhecer de perto os fãs brasileiros".

A entrevista acabou assim como começou: com a sensação de que a estrela de In-guk brilha diferente.

Fãs dão nome de In-guk para uma estrela

Fãs de In-guk compraram uma estrela para o artista Imagem: Camila Monteiro

Cinquenta fãs da fanbase @ingu.ks (ig) se organizaram para dar o nome de Seo In-guk para uma estrela. Gisele, 39, conta que assim que alguém surgeriu a ideia no grupo, ela pesquisou, foi atrás e em três dias a ideia virou realidade. Já Mailine, 41, dona da fanbase @sigsigbrasil (ig), foi até o aeroporto de Guarulhos dar um buquê de flores para o artista. As duas se tornaram amigas por causa do amor por ele. Mailine é carioca e veio só para o evento: "Ele é o meu ator preferido da vida", explica.