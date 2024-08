Após Ramiro de 'Terra e Paixão', Amaury Lorenzo vive noivo infiel em novela

Namorados desde a juventude, os dois ficaram noivos, mas não conseguem marcar o casamento, pois toda vez que escolhem uma data, algo acontece com o rapaz e impede a realização da cerimônia, já adiada algumas vezes. O casal segue junto porque, ao longo dos anos, Chico se tornou um porto seguro para a amada, e vice-versa.

O que Madá não imagina é que Chico se relaciona também com Roxelle (Isadora Cruz). Todo dia, ele é pressionado pela amante para que termine o noivado e assuma o romance com ela.

Apesar de viver dividido entre as duas mulheres, o noivo de Madá tem um bom coração e não quer magoar ninguém. Enquanto a protagonista é calmaria e aconchego para Chico, a outra é um furacão.

Roxelle é funcionária na mesma lanchonete em que trabalha Neuza (Valdinéia Soriano), mão do protagonista Jão (Fabricio Boliveira), no ponto final dos ônibus da Viação Formosa. Seu jeito impaciente e explosivo com frequência lhe cria mal-entendidos com os clientes, sempre contornados pela colega de trabalho.

Roxelle (Isadora Cruz) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Por ter um caso oculto com Chico, ela se comporta como uma solteira convicta para quem a conhece, e não vai sossegar enquanto a aliança que está na mão direita de Madá não passar para a mão dela. O moço faz todas as vontades da amante na intenção de compensar a única delas que não consegue cumprir, que é ser só de Roxelle.