Preta Gil agradece apoio após retorno ao tratamento contra câncer

O que aconteceu?

Retomada do tratamento. Nesta quinta-feira (22), Preta Gil anunciou que estaria retornando ao tratamento contra o câncer, mas, afirmou que estava bem e sob cuidados médicos no Hospital Sírio-Libanês.

"Sigo confiante para vencer mais essa batalha!". Pedindo apoio de todos e "boa energia, orações e vibrações", a cantora deixou claro que está sendo bem acompanhada e que acredita que "já já estou de volta".

Sigo confiante para vencer mais essa batalha! Um beijo com amor ❤️ pic.twitter.com/z98jdAovmY -- Preta Gil (@PretaGil) August 22, 2024

Preta havia anunciado o fim do tratamento oncológico em dezembro de 2023. Ela fez uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão da ilestomia, mas seguia no processo de reabilitação e acompanhamento médico.