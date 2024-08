Ela testemunhou sequestro: 'Vi rapaz pular muro, e Silvio quis me conhecer'

Em 2001, a jornalista Carla Augusta Sant'Anna, então com 23 anos, recebeu uma missão do seu chefe no extinto Canal 21, da TV Bandeirantes: abordar o apresentador Silvio Santos nas primeiras horas da manhã em sua casa, no bairro do Morumbi, em São Paulo, para perguntar sobre a volta da família à rotina após o sequestro de Patrícia Abravanel, dias antes.

Ela só não esperava virar testemunha de uma nova ocorrência: desta vez, o sequestro de Silvio, em 30 de agosto, após a invasão da casa dos Abravanel.