Rico e influente: quem foi o ancestral de Silvio Santos que viveu com reis

Além de seu trabalho filosófico, Isaac também demonstrava habilidade com assuntos financeiros. Isso atraiu a atenção do rei Afonso 5º de Portugal, que o nomeou tesoureiro. Abravanel aproveitou o cargo e a grande herança deixada por seu pai para dar suporte a outros judeus, inclusive salvando muitos da escravidão após a conquista de Arzila, no Marrocos, por Afonso.

Isaac precisou renunciar ao cargo após a morte de Afonso. Ele foi acusado pelo rei João 2º de conivência com o duque de Bragança, que havia sido executado sob acusação de conspiração, e precisou fugir para Castela em 1483. Sua fortuna foi confiscada por um decreto real.

Após a fuga, Isaac passou a morar em Toledo. Lá, ele se dedicou inicialmente a estudos religiosos, analisando os livros de Josué, Juízes e Samuel.. No entanto, logo ele voltou a trabalhar com finanças reais, sendo responsável por crescer a renda do exército real, sob o reinado de Dona Isabel de Castela e o Rei Dom Fernando II de Aragão, conhecidos como "Reis Católicos". "O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse a descobrir a América", dizia Silvio.

Durante a Reconquista, Abravanel ampliou a receita da Coroa. Porém, quando os judeus foram banidos pelos Reis Católicos da Espanha, com o Decreto de Alhambra, ele fez tudo o que estava ao seu alcance para induzir o rei a revogar a lei, inclusive oferecendo ao rei, sem sucesso, 30 mil ducados. Ele deixou a Espanha com seus companheiros judeus e foi para Nápoles, onde, logo depois, começou a prestar serviços ao rei.

Na conversa com a telespectadora, Silvio contou emocionado a lealdade de Isaac aos companheiros judeus. "Quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: 'Você fica aí e teu povo, o povo judeu, vai'. Ele falou: 'Não, não. O povo judeu vai e eu vou junto'", explicou o dono do SBT, segurando as lágrimas. Veja o vídeo abaixo.